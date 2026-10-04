Nicht immer kluge Köpfe

Es blieb nicht die einzige Fehlentscheidung in der 125-jährigen Geschichte der Nobelpreise. Die Auszeichnung des Chemikers Fritz Haber zum Beispiel war so eine – als „Vater des Gaskriegs“ war er für abertausende Tote im Ersten Weltkrieg mitverantwortlich. Immerhin bekam er nicht den Friedensnobelpreis wie Jassir Arafat 1994. Sogar einer der (zurückgetretenen) Juroren meinte dazu: „Der Träger des Friedenspreises legt heute die Friedenstaube auf die Schlachtbank und schwingt die Axt.“