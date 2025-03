Cappuccino nach Mittag? Oma Anna (100) sagt …

Seit 1958 öffnet sie pünktlich um sieben Uhr ihre „Bar Centrale“ im kleinen Dörfchen Nebbiuno am Lago Maggiore – und das 365 Tage im Jahr. „Warum sollte ich aufhören?“, sagt die rüstige Italienerin. Offiziell ist sie schon mit 60 Jahren in Rente gegangen – also 1984. „Meine Bar ist für mich so viel mehr als Arbeit. Das ist mein Leben.“ Auch an Sonn- und Feiertagen steht sie an der Maschine. „Die Leute wollen Weihnachten ja auch ihren Kaffee trinken.“