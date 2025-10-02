Kaffeekrise: Italiener greifen zur Mokkakanne

Tasse könnte bald 2 Euro kosten

Nach Auswertung der Daten von Verbraucherschutzorganisationen ist der durchschnittliche Preis für einen Espresso in der Gastronomie italienischer Großstädte von 1,04 Euro im Jahr 2021 auf 1,25 Euro im August 2025 gestiegen – ein Plus von 20,6 Prozent in nur vier Jahren. Dabei variiert der Preis je nach Region erheblich. Am teuersten ist der Espresso in Bozen, mit durchschnittlich 1,40 Euro pro Tasse, am billigsten im süditalienischen Kalabrien. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung erscheint das Szenario, bald 2 Euro für einen Espresso zahlen zu müssen, immer realistischer.