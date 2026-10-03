Mehr ausgeben als einnehmen?

Viele Haushalte werden dieses Problem kennen: Wer auf Dauer mehr ausgibt als er einnimmt, wird in Probleme geraten. Dort ist Österreich schon längst gelandet: Seit 2025 befinden wir uns in einem EU-Defizitverfahren. Die Maastricht-Kriterien würden drei Prozent Neuverschuldung erlauben, bei einer Obergrenze von 60 Prozent. Österreich ist aber bei 83,6 Prozent angelangt. Von weniger ausgeben kann keine Rede sein. Allein im ersten Halbjahr ist die Schuldenlast neuerlich um 20,5 Milliarden Euro angestiegen.