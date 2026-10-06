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Deep Purple backstage

Lidia Baich und ihre Freunde, die Weltstars

Adabei Österreich
06.10.2026 20:00
Lidia Baich backstage in Wien beimm Konzert mit den Rock-Ikonen von Deep Purple, auf deren Konto ...
Lidia Baich backstage in Wien beimm Konzert mit den Rock-Ikonen von Deep Purple, auf deren Konto Weltnummern wie „Smoke On The Water“ gehen.(Bild: Privat)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Wenn man es nicht glaubhaft erzählt bekommen hätte, würde man es eigentlich gar nicht glauben können. Aber es gibt ein enges Band zwischen der österreichischen Star-Violinistin Lidia Baich und wahren Helden der Rock ‘n‘ Roll-Geschichte. Wiedersehen in Wien zuletzt, inklusive.

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Was haben die Rock-Legenden von Deep Purple mit Klassik-Star Lidia Baich zu tun? Auf den ersten Hingucker nicht wirklich viel, außer der Musik. Die war es auch, die sie vor Jahren miteinander verbunden hat. . . doch schön der Reihe nach. Denn am Montag weilten die Musiker im Rahmen ihrer „Splat!  World Tour“ (kein Scherz, sie spielen wirklich auf der ganzen Welt) in Wien. Bei ihrem bereits 50. Konzert in Österreich trat auch Lidia Baich auf. Und die Violinisten geigte so richtig auf.

Mit Pavarotti begann es
Nicht zum ersten Mal, denn Baich ist seit sage und schreibe 23 Jahren besonders mit Keyboarder Don Airey, aber auch mit Sänger Ian Gillian verbunden. „Das war ein eigentlich reiner Zufall“, so Baich im „Krone“-Talk über die Entstehungsgeschichte ihrer Freundschaft, „Denn ich war in Modena bei ,Pavarotti & Friends‘ in einem Hotel, habe dort mit einem Pianisten spontan gejamed, von Beethoven bis hin zu den Beatles - und plötzlich standen sie da.“  Da offenbarte ihr Airey auch seine Passion: Die Klassik.

Baich Seite an Seite mit den Rocklegenden von Deep Purple bei deren Konzert am Montag in Wien.
Baich Seite an Seite mit den Rocklegenden von Deep Purple bei deren Konzert am Montag in Wien.(Bild: Privat)

„Er war damals so sehr vom Klang meiner Geige beeindruckt – ein Spitzenmusiker mit einem ganz feinen Gehör“, erzählt sie über damalige Begegnung, aus der längst eine Freundschaft geworden ist. „Ja, irgendwie haben wir damals auch die Tradition gestartet, uns Postkarten aus den Urlauben, oder den Tourneen zu schicken“, so Baich weiter über die künstlerische Wertschätzung.

Mit über 80 auf Welttournee
In Wien war dann freilich die Wiedersehensfreude groß und als sie dann auch noch mit den Musikern (gegründet wurde die Band 1968) auf der Bühne stand, gab es ohnehin kein Halten mehr für die Fans. Im Backstagebereich verlief aber alles wieder gesetzter, keine Rede mehr von zertrümmerten Garderoben, oder ähnlichem. Baich lacht: „Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, sie befinden sich auf einer Welttournee bis Weihnachten. Und danach geht es weiter nach Mexiko und nach Südamerika. Da muss man diszipliniert sein.“ 

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Aber spätestens während der Feiertage vor dem Jahreswechsel wird dann bei allen wieder ein bisschen Ruhe einkehren, die Rocker wohl ein paar Urlaubstage einlegen und bei Lidia Baich vermutlich dann auch wieder eine Postkarte ins Haus flattern . . .

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