Lidia Baich und ihre Freunde, die Weltstars

Mit über 80 auf Welttournee

In Wien war dann freilich die Wiedersehensfreude groß und als sie dann auch noch mit den Musikern (gegründet wurde die Band 1968) auf der Bühne stand, gab es ohnehin kein Halten mehr für die Fans. Im Backstagebereich verlief aber alles wieder gesetzter, keine Rede mehr von zertrümmerten Garderoben, oder ähnlichem. Baich lacht: „Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, sie befinden sich auf einer Welttournee bis Weihnachten. Und danach geht es weiter nach Mexiko und nach Südamerika. Da muss man diszipliniert sein.“