Raubüberfall bei Brucker Bahnhof war frei erfunden

Wie sich nun herausstellte, konnte die Polizei gar niemanden finden, denn den Überfall hatte es nie gegeben. Im Laufe der Erhebungen ergaben sich immer mehr Widersprüche zwischen den Angaben des vorgeblichen Opfers und den Ermittlungsergebnissen, so die Polizei am Dienstag. Damit bei einer neuerlichen Einvernahme konfrontiert, knickte der 25-Jährige ein und gab zu, die Tat frei erfunden zu haben. Die damals festgestellten oberflächlichen Schnittverletzungen, die laut seiner ursprünglichen Aussage von der angeblichen Tat herrührten, hatte er sich mit einem Küchenmesser selbst zugefügt, gestand er nun.