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Kiteishvili fällt wochenlang aus – Sturm sauer

Bundesliga
06.10.2026 19:29
Otar Kiteishvili (mit der Nummer 8) musste bei Georgiens Länderspiel gegen Ungarn verletzt ...
Otar Kiteishvili (mit der Nummer 8) musste bei Georgiens Länderspiel gegen Ungarn verletzt ausgewechselt werden.(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Otar Kiteishvili hat sich nach der in der Nations League erlittenen Wadenverletzung am Dienstag einer MR-Untersuchung unterzogen. Ergebnis: Der Sturm-Star fällt für die kommenden Wochen aus, wie der Klub am Abend bekannt gab.

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„Wir hatten in den letzten Wochen versucht, Otar Schritt für Schritt und sehr dosiert wieder an die volle Belastung heranzuführen – leider wurden unsere Empfehlungen zu seiner Spielzeit im Nationalteam nicht berücksichtigt“, kritisierte Michael Parensen, der Sportchef von Sturm, den georgischen Fußballverband.

Kiteishvili, der dreimal in Folge zum Spieler der Saison in der Bundesliga gewählt worden ist, hatte nach Wadenproblemen in der Vorbereitung noch keinen Startelf-Einsatz für seinen Klub absolviert.

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Gegen Ungarn verletzt ausgewechselt
Beim Nationalteam allerdings spielte er in der Nations League nach einem Kurzeinsatz gegen Nordirland in den folgenden Spielen gegen die Ukraine und Ungarn jeweils von Beginn an. Gegen Ungarn musste der 30-Jährige in der 50. Minute verletzt ausgewechselt werden. Die Vereine sind dazu verpflichtet, für das Nationalteam einberufene Spieler abzustellen.

(Bild: Sepp Pail)

Gizo Mamageishvili reiste ebenfalls angeschlagen vom georgischen Team nach Graz retour. Mit Filip Rozga (erneute Muskelverletzung) fehlt Sturm bereits ein anderer kreativer Offensivspieler. Angreifer Seedy Jatta fällt nach einer Schulter-OP aus, Leihstürmer Nelson Weiper laboriert an Schambeinproblemen. Beginnend mit dem Gastspiel bei Austria Wien am Samstag warten auf Sturm binnen eines Monats neun Pflichtspiele.

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