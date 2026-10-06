Kiteishvili fällt wochenlang aus – Sturm sauer

Gegen Ungarn verletzt ausgewechselt

Beim Nationalteam allerdings spielte er in der Nations League nach einem Kurzeinsatz gegen Nordirland in den folgenden Spielen gegen die Ukraine und Ungarn jeweils von Beginn an. Gegen Ungarn musste der 30-Jährige in der 50. Minute verletzt ausgewechselt werden. Die Vereine sind dazu verpflichtet, für das Nationalteam einberufene Spieler abzustellen.