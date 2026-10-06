Schulschluss, aber ÖBB-Bus ist bereits abgefahren

Kaum Schulschluss, und schon fährt einem der Bus vor der Nase davon: Für Schüler aus Pottendorf (NÖ), die in Wiener Neustadt um 14.15 Uhr Unterrichtsschluss haben, ist der direkte Schienenersatzbus nach Hause genau zu diesem Zeitpunkt bereits weg. Und das ist ärgerlich. Denn derzeit bleibt ihnen nur der nächste Bus um 15.15 Uhr – und damit eine Wartezeit von einer Stunde und kaum Sitzplätze wegen ständiger Überfüllung.