Schulschluss, aber ÖBB-Bus ist bereits abgefahren

Weil der Bus genau dann abfährt, wenn die letzte Stunde aus ist, wünschen sich Schüler, dass die Verbindung auf 15 Minuten später verlegt wird. Laut den ÖBB ist das aber nicht möglich.
Kaum Schulschluss, und schon fährt einem der Bus vor der Nase davon: Für Schüler aus Pottendorf (NÖ), die in Wiener Neustadt um 14.15 Uhr Unterrichtsschluss haben, ist der direkte Schienenersatzbus nach Hause genau zu diesem Zeitpunkt bereits weg. Und das ist ärgerlich. Denn derzeit bleibt ihnen nur der nächste Bus um 15.15 Uhr – und damit eine Wartezeit von einer Stunde und kaum Sitzplätze wegen ständiger Überfüllung.
Einfache Lösung – Bus käme 15 Minuten später
Dabei wäre die Lösung für die Schüler denkbar einfach. „Es würde uns helfen, wenn der Bus anstatt um 14.15 Uhr einfach eine Viertelstunde später fahren würde“, klagt ein Schüler der HLW Wiener Neustadt. Er selbst verlässt täglich den Unterricht zehn Minuten früher, um nicht so spät nach Hause zu kommen.
Für ihn ist dabei auch unverständlich, warum nach Beschwerden bereits zusätzliche Verbindungen um 13.45 Uhr und 15.45 Uhr eingerichtet wurden, aber ausgerechnet die für zahlreiche Schüler notwendige Verbindung wird nicht geboten.
ÖBB: „Verschiebung ist leider nicht möglich“
Vonseiten der ÖBB entschuldigt man sich für diese Unannehmlichkeiten, man teilt mit: „Grundsätzlich unterliegen die Busse einem Umlaufplan. Zu einer Verlegung des Busses von 14.15 Uhr auf 14.30 Uhr ist zu sagen, dass wir den Wunsch von Eltern und Schülern nach einer späteren Abfahrtszeit nachvollziehen können, die bestehenden Verbindungen und Abfahrtszeiten sind jedoch in den Gesamtfahrplan eingebunden. Eine Verschiebung der Verbindung auf 14.30 Uhr ist daher leider aktuell nicht möglich“.
Bis 12. Dezember sollen die Umbauarbeiten noch dauern, so die ÖBB. „Laut den Informationen auf der ÖBB-Seite soll sich der Schienenersatzverkehr danach offenbar noch weiter fortsetzen, da die Bauarbeiten länger dauern. Genauere Informationen dazu haben wir Schüler bisher leider kaum erhalten“, so der frustrierte Schüler.
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