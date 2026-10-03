Test aller Sirenen in Vorarlberg und AT-Alert

Am Samstag ist es wieder soweit: Sowohl der AT-Alert als auch die Sirenen des Landes werden getestet. Der österreichweite Zivilschutz-Probealarm wird jedes Jahr am ersten Samstag im Oktober durchgeführt.
Am Samstag zwischen 12 und 12.45 Uhr sollte man nicht erschrecken: Die Bundeswarnzentrale des Innenministeriums führt gemeinsam mit den Ämtern der Landesregierungen und den Landesfeuerwehrverbänden einen Probealarm durch. Um 12 Uhr startet die Sirenenprobe mit einem 15 Sekunden langen Dauerton. Dann folgen die drei Zivilschutzsignale für Warnung (drei Minuten gleichbleibender Dauerton), Alarm (eine Minute auf- und abschwellender Heulton) und Entwarnung (eine Minute gleichbleibender Dauerton).
Zudem wird der AT-Alert ausgelöst, ein lauter Signalton, der auf allen Handys ertönt, die im „Gefahrenbereich“ eingeloggt sind. Der Signalton erklingt auch, wenn das Mobiltelefon stummgeschaltet ist.
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