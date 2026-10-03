Test aller Sirenen in Vorarlberg und AT-Alert

Am Samstag zwischen 12 und 12.45 Uhr sollte man nicht erschrecken: Die Bundeswarnzentrale des Innenministeriums führt gemeinsam mit den Ämtern der Landesregierungen und den Landesfeuerwehrverbänden einen Probealarm durch. Um 12 Uhr startet die Sirenenprobe mit einem 15 Sekunden langen Dauerton. Dann folgen die drei Zivilschutzsignale für Warnung (drei Minuten gleichbleibender Dauerton), Alarm (eine Minute auf- und abschwellender Heulton) und Entwarnung (eine Minute gleichbleibender Dauerton).