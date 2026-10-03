Schulischer Neubau in Bregenz feierlich eröffnet

Im Innenhof der größten Schule Vorarlbergs entstand ein innovativer Holzbau. Die Anordnung des Neubaus, nach Entwürfen der Feuerstein, Hammer, Pfeiffer Architekten, bietet fast 1.900 Quadratmeter dringend benötigte Nutzfläche und schafft verkürzte Verbindungen im Bestandsgebäude. Dieses wurde in den 1970er Jahren nach Plänen der C4-Architektengemeinschaft um Karl Sillaber erbaut. Der Neubau nahm auch Rücksicht auf den Baumbestand im bis dahin versiegelten Hof, daher weicht der Holzbau an bestimmten Stellen teilweise zurück.