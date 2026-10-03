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HAK/HAS

Schulischer Neubau in Bregenz feierlich eröffnet

Vorarlberg
03.10.2026 15:00
Blick von der Lerninsel auf den Innenhof.
Blick von der Lerninsel auf den Innenhof.(Bild: ALEXANDRA SERRA)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die HAK/HAS Bregenz hat nun mehr Platz und eine verbesserte Aufenthaltsqualität im neu begrünten Innenhof – bei der feierlichen Eröffnung gratulierte auch die Polit-Prominenz. 

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Am Freitag wurde der Erweiterungsbau und das sanierte Bestandsgebäude der HAK/HAS Bregenz offiziell eingeweiht – auch Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (beide ÖVP) gratulierten. Der im Innenhof errichtete Neubau schafft zusätzliche Klassenräume und Lernflächen. Die neu gestalteten, begrünten Innenhöfe erhöhen die Aufenthaltsqualität für die gesamte Schulgemeinschaft. „Es wurden beste Rahmenbedingungen für erfolgreiches Lernen geschaffen. Mit der Gebäudeerweiterung und der Sanierung ergeben sich neue Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler“, betonte der Landeshauptmann.

(Bild: ALEXANDRA SERRA)
(Bild: ALEXANDRA SERRA)

Im Innenhof der größten Schule Vorarlbergs entstand ein innovativer Holzbau. Die Anordnung des Neubaus, nach Entwürfen der Feuerstein, Hammer, Pfeiffer Architekten, bietet fast 1.900 Quadratmeter dringend benötigte Nutzfläche und schafft verkürzte Verbindungen im Bestandsgebäude. Dieses wurde in den 1970er Jahren nach Plänen der C4-Architektengemeinschaft um Karl Sillaber erbaut. Der Neubau nahm auch Rücksicht auf den Baumbestand im bis dahin versiegelten Hof, daher weicht der Holzbau an bestimmten Stellen teilweise zurück. 

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Selbstregulierend
Auch das Bepflanzungskonzept ist ungewöhnlich: Der aktuelle Baumbestand bleibt großteils erhalten und wird mit Bäumen und Pflanzen erweitert, die sich an natürlichen Wäldern orientieren. So entstehen sich weitgehend selbst regulierende und dadurch pflegeleichte Grünflächen, die zum Verweilen einladen.

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