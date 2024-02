Neues College soll Flüchtlinge fit für Jobs machen

Bund und Wien machen Halbe-Halbe

Nun zahlt der Bund 50 Millionen Euro (25 weitere Millionen gehen in die Bundesländer), Wien steuert weitere 50 Millionen bei, die man sich aber bei der Mindestsicherung spart. Die Zielgruppe der jungen Flüchtlinge in Wien umfasst circa 7500 Personen. Kocher und Hacker deuteten an, dass es nicht am Geld scheitern werde, um Ausbildungsmöglichkeiten für sie alle zu schaffen, sollten sich die erhofften Erfolge einstellen.