Feiger Angriff: Senior (86) brutal ausgeraubt

Durch Schlag Bewusstsein verloren

Der Unbekannte dürfte dem Mann so heftig auf den Kopf geschlagen haben, dass dieser zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor. Erst nach einiger Zeit dürfte der 86-Jährige wieder zu sich gekommen sein. Er erlitt bei dem feigen Angriff Verletzungen am Ellenbogen sowie eine Rissquetschwunde im Gesicht. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend ins Spital gebracht.