Feiger Angriff: Senior (86) brutal ausgeraubt

Einen besonders feigen und brutalen Täter sucht aktuell die Polizei Wien! Der Unbekannte schlug am Sonntagabend in Favoriten einen 86-jährigen Pensionisten von hinten nieder und raubte ihm seine Wertsachen.
Der Senior war gegen 19.30 Uhr auf dem Weg in seine Wohnung. Dabei dürfte ihn der Täter beobachtet und verfolgt haben. Als der 86-Jährige nämlich seine Wohnungstür aufsperren wollte, wurde er plötzlich von hinten attackiert.
Durch Schlag Bewusstsein verloren
Der Unbekannte dürfte dem Mann so heftig auf den Kopf geschlagen haben, dass dieser zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor. Erst nach einiger Zeit dürfte der 86-Jährige wieder zu sich gekommen sein. Er erlitt bei dem feigen Angriff Verletzungen am Ellenbogen sowie eine Rissquetschwunde im Gesicht. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend ins Spital gebracht.
Der Unbekannte raubte seinem Opfer eine Halskette sowie die Geldbörse. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt auf Hochtouren.
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