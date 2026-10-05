Wiener Mittelschule ruft „Waffenverbot“ aus

Äußerst skurril ist ein Aushang an der Eingangstür einer Mittelschule in Wien-Liesing. Darauf zu lesen: „Waffenverbot“. Eine reine „präventive Maßnahme“ soll es sein. Sieht man sich die Zahlen zu Gewalt an Wiener Schulen an, wird ersichtlich, woher der Wind weht …