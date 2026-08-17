XXL-Karpfen aus China breitet sich in Donau aus

Ausbreitung schwer zu verhindern

In Wien hatte man bereits überlegt, die Tiere mit Netzen abzufischen. Doch die Art hat sich inzwischen dermaßen ausgebreitet, dass es wohl sinnlos wäre. Wenn sich die Silberkarpfen nämlich fortpflanzen, dann gleich richtig: Ein einziges Tolstolob-Weibchen legt/laicht ca. fünf Millionen Eier im Jahr. Diese wieder loszuwerden, wäre ein ambitioniertes Unterfangen.