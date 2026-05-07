Hayden Panettiere outet sich: „Ja, bin bisexuell“

„Ja, ich bin bisexuell.“ In ihren neuen Memoiren outet sich Hayden Panettiere jetzt erstmals öffentlich, dass sie auch Frauen liebt. Warum die Ex-Partnerin von Wladimir Klitschko ausgerechnet jetzt ihre Sexualität zum Thema macht: „Besser spät als nie.“
Panettieres Autobiografie „This Is Me: A Reckoning“ erscheint am 19. Mai. In einem Vorab-Interview mit „Us Weekly“ erklärte sie: „Jetzt, da ich mich entschieden habe, es mit der Welt zu teilen, kann ich selbstbewusst sagen: Ja, ich bin bisexuell.“
Nie der richtige Zeitpunkt
Laut der ehemaligen „Heroes“-Schönheit sei es bislang „noch nie der richtige Zeitpunkt gewesen, öffentlich über meine Sexualität zu sprechen“.
Im Interview mit der „Us Weekly“ sprach Hayden Panettiere auch über ihr Outing:
Die 36-Jährig erklärte dazu, dass sie als junge Frau das Gefühl gehabt habe, „ständig perfekt sein zu müssen“ und „nicht dazu ermutigt wurde, einfach ich selbst zu sein“. Dann sei die Phase gekommen, „in der es sich anfühlte, als wäre es ein Trend für Frauen, sich als bisexuell zu outen“. Sie habe Angst gehabt, dass es so wirken würde, als würde sie einfach nur den Hype bedienen. Zumal sei es für sie sehr schwierig gewesen, „mich laut zu meiner Bisexualität zu bekennen und die richtigen Worte zu finden“.
Heimliche Dates mit Frauen
Panettiere, die mit Klitschko eine Tochter hat, enthüllte, dass sie im Laufe der Jahre heimlich „Frauen gedatet“ habe. „Es war beängstigend, denn Paparazzi warteten ständig draußen auf mich, um mir überallhin zu folgen“, erinnerte sie sich und ergänzte, dass sie „schon als Kind viel mehr auf Frauen als auf Männer stand“.
Sie sei zwar neugierig gewesen, diesen Teil ihrer Sexualität zu erkunden, habe aber in ihren Teenie-Jahren nicht wirklich den Mut gehabt, sich emotional komplett darauf einzulassen. Panettiere: „Wenn ich mich dann in eine Frau verliebt hätte, hätte ich das niemals verstecken wollen.“
„Wenn man jung ist ...“
Für Schlagzeilen sorgte Panettiere bereits 2009, als sie über „Momente, in denen man beim Erwachsenwerden seine beste Freundin küsst“, sprach. Damals ging es um eine „Heroes“-Storyline, in der ihre Figur Claire Bennet etwas mit ihrer Mitbewohnerin hatte. Die Szene bezeichnete die damals 18-Jährige im Magazin „Pride“ als „sehr aufregend“ und sagte: „Wenn man jung ist, probiert man sich aus und hat Spaß.“
Noch im selben Jahr trennte sich Panettiere von ihrem Co-Star Milo Ventimiglia und kam anschließend mit Klitschko zusammen. Nach der Trennung vom ehemaligen Box-Weltmeister führte Hayden dann 2018 bis 2022 eine turbulente On-off-Beziehung mit Brian Hickerson.
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