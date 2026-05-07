Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Besser spät als nie“

Hayden Panettiere outet sich: „Ja, bin bisexuell“

Society International
07.05.2026 08:46
Hayden Panettiere outet sich in ihrer neuen Autobiografie: Sie liebt nicht nur Männer, sondern ...
Hayden Panettiere outet sich in ihrer neuen Autobiografie: Sie liebt nicht nur Männer, sondern auch Frauen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jon Kopaloff)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Ja, ich bin bisexuell.“ In ihren neuen Memoiren outet sich Hayden Panettiere jetzt erstmals öffentlich, dass sie auch Frauen liebt. Warum die Ex-Partnerin von Wladimir Klitschko ausgerechnet jetzt ihre Sexualität zum Thema macht: „Besser spät als nie.“

0 Kommentare

Panettieres Autobiografie „This Is Me: A Reckoning“ erscheint am 19. Mai. In einem Vorab-Interview mit „Us Weekly“ erklärte sie: „Jetzt, da ich mich entschieden habe, es mit der Welt zu teilen, kann ich selbstbewusst sagen: Ja, ich bin bisexuell.“

Nie der richtige Zeitpunkt
Laut der ehemaligen „Heroes“-Schönheit sei es bislang „noch nie der richtige Zeitpunkt gewesen, öffentlich über meine Sexualität zu sprechen“.

Im Interview mit der „Us Weekly“ sprach Hayden Panettiere auch über ihr Outing:

Die 36-Jährig erklärte dazu, dass sie als junge Frau das Gefühl gehabt habe, „ständig perfekt sein zu müssen“ und „nicht dazu ermutigt wurde, einfach ich selbst zu sein“. Dann sei die Phase gekommen, „in der es sich anfühlte, als wäre es ein Trend für Frauen, sich als bisexuell zu outen“. Sie habe Angst gehabt, dass es so wirken würde, als würde sie einfach nur den Hype bedienen. Zumal sei es für sie sehr schwierig gewesen, „mich laut zu meiner Bisexualität zu bekennen und die richtigen Worte zu finden“.

Heimliche Dates mit Frauen
Panettiere, die mit Klitschko eine Tochter hat, enthüllte, dass sie im Laufe der Jahre heimlich „Frauen gedatet“ habe. „Es war beängstigend, denn Paparazzi warteten ständig draußen auf mich, um mir überallhin zu folgen“, erinnerte sie sich und ergänzte, dass sie „schon als Kind viel mehr auf Frauen als auf Männer stand“.

Sie sei zwar neugierig gewesen, diesen Teil ihrer Sexualität zu erkunden, habe aber in ihren Teenie-Jahren nicht wirklich den Mut gehabt, sich emotional komplett darauf einzulassen. Panettiere: „Wenn ich mich dann in eine Frau verliebt hätte, hätte ich das niemals verstecken wollen.“

„Wenn man jung ist ...“
Für Schlagzeilen sorgte Panettiere bereits 2009, als sie über „Momente, in denen man beim Erwachsenwerden seine beste Freundin küsst“, sprach. Damals ging es um eine „Heroes“-Storyline, in der ihre Figur Claire Bennet etwas mit ihrer Mitbewohnerin hatte. Die Szene bezeichnete die damals 18-Jährige im Magazin „Pride“ als „sehr aufregend“ und sagte: „Wenn man jung ist, probiert man sich aus und hat Spaß.“

Hayden Panettiere sprach offen über heimliche Dates mit Frauen und verriet, dass sie schon als ...
Hayden Panettiere sprach offen über heimliche Dates mit Frauen und verriet, dass sie schon als Kind „viel mehr auf Frauen als auf Männer stand“.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)

Noch im selben Jahr trennte sich Panettiere von ihrem Co-Star Milo Ventimiglia und kam anschließend mit Klitschko zusammen. Nach der Trennung vom ehemaligen Box-Weltmeister führte Hayden dann 2018 bis 2022 eine turbulente On-off-Beziehung mit Brian Hickerson.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
07.05.2026 08:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
125.625 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.833 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
109.709 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
723 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
723 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Society International
„Besser spät als nie“
Hayden Panettiere outet sich: „Ja, bin bisexuell“
CNN-Gründer gestorben
Jane Fondas emotionaler Abschied von Ted Turner
In Klinik eingeliefert
Not-OP! Sorge um Musikikone Bonnie Tyler (74)
„Beste Mama“
Beckham kontert explosive Vorwürfe von Brooklyn
Todesursache enthüllt!
Nicholas Brendon: Daran starb der „Buffy“-Star
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf