Hayden Panettiere outet sich: „Ja, bin bisexuell“

Die 36-Jährig erklärte dazu, dass sie als junge Frau das Gefühl gehabt habe, „ständig perfekt sein zu müssen“ und „nicht dazu ermutigt wurde, einfach ich selbst zu sein“. Dann sei die Phase gekommen, „in der es sich anfühlte, als wäre es ein Trend für Frauen, sich als bisexuell zu outen“. Sie habe Angst gehabt, dass es so wirken würde, als würde sie einfach nur den Hype bedienen. Zumal sei es für sie sehr schwierig gewesen, „mich laut zu meiner Bisexualität zu bekennen und die richtigen Worte zu finden“.