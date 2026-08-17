Bunte Außenseiterin auf Reisen – zu Freundschaften

Mit Musik und Tanz erzählen, wie Felicitas Freunde findet

„Das ist super! Wir lesen viel und warten jetzt auf unsere Rollen“, verrät Konstantin Ottowitz (9). Die siebenjährige Greta erzählt vom Stück: „Felicitas ist allein, sie hat keine Freunde. Sie lehrt die anderen, die sie nicht gern haben, wie es ist, nett zu sein. Und sie findet so auch beste Freunde.“