Bunte Außenseiterin auf Reisen – zu Freundschaften

30 Mädchen und Buben tauchen in Bleiburg in die faszinierende Welt der Bühne ein: Im Pfarrhof wird fleißig und voller Freude für das Kindermusical „Felicitas Kunterbunt“ geprobt.
Die Welt des Musicals lernen mehr als 30 Mädchen und Buben von sieben Jahren aufwärts beim KIB 4-Kids-Workshop im Bleiburger Pfarrhof kennen. Mittendrin ist Arthur Ottowitz, der Obmann der Kulturinitiative Bleiburg (KIB). Die Bleiburger Theaterpädagogin, Schauspielerin und Sängerin Irina Lopinsky und die Pädagogin Marlene Lippitz studieren mit den Kindern das Musical „Felicitas Kunterbunt“ – Text von Wolfgang Goldstein und Musik von Patrick Schulze – ein. Die „Kärntner Krone“ war bei einer Probe dabei.
Mit Musik und Tanz erzählen, wie Felicitas Freunde findet
„Das ist super! Wir lesen viel und warten jetzt auf unsere Rollen“, verrät Konstantin Ottowitz (9). Die siebenjährige Greta erzählt vom Stück: „Felicitas ist allein, sie hat keine Freunde. Sie lehrt die anderen, die sie nicht gern haben, wie es ist, nett zu sein. Und sie findet so auch beste Freunde.“
Workshopleiterin Irina Lopinsky: „Die Kinder lernen, wie ein solches Musicalprojekt auf die Bühne kommt. Gesang, Schauspiel und Tanz gehören dazu. Auch das Bühnenbild werden wir gemeinsam gestalten.“ Aber vor allem soll es Spaß machen. KIB-Obmann Arthur Ottowitz: „Es ist schön, dabei zuzusehen, wie begeistert, engagiert und kreativ die Kinder sind.“
Vorstellung am 25. August
Vorerst wird noch einige Tage geübt – und zwar den ganzen Tag. Die Kinder essen auch gemeinsam zu Mittag. Irina Lopinsky: „Es ist toll, mit den Kindern zu arbeiten!“ Das Musical wird am Dienstag, 25. August (18 Uhr), im Kulturni dom in Bleiburg aufgeführt.
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