Are they all enforceable?
Traffic Tickets from Abroad: What Non-Payers Face
Memories of your last vacation are often pleasant—unless they’re brought back to mind by a traffic ticket from abroad that lands in your mailbox. A legal expert explains how to deal with such payment demands, when the long arm of the law extends across national borders, and where it falls short.
Only a cynic would think ill of it! But being fined twice for an allegedly unauthorized “lane change” while driving a (rental) car in Armenia and Georgia during a trip does smack a bit of a rip-off. The “Krone” has uncovered just such a curious case...
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