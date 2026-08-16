Auf Weg zu brennendem Oldtimer Waldbrand entdeckt

Ein brennender Oldtimer hat am Wochenende auf der B31 in Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich für einen spektakulären Feuerwehreinsatz gesorgt – und die Einsatzkräfte gleichzeitig auf eine weit größere Gefahr aufmerksam gemacht: nämlich einen Waldbrand, der kurz davor gleich in der Nähe ausgebrochen war.