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Mann verlor Kontrolle

Paar kracht mit E-Scootern zusammen: Frau verletzt

Tirol
16.08.2026 17:00
Der Freund der Verletzten hatte die Kontrolle über den E-Scooter verloren (Symbolbild).
Der Freund der Verletzten hatte die Kontrolle über den E-Scooter verloren (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Ein Ausflug mit Elektroscootern wurde einem deutschen Urlauberpärchen im Tiroler Ischgl zum Verhängnis: Der 35-jährige Mann verlor die Kontrolle über den Roller und kollidierte mit seiner Freundin. Die 28-jährige Frau erlitt dadurch Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.

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Ereignet hat sich der Unfall im bekannten Tiroler Tourismusort am späten Samstagnachmittag. Das Urlauberpaar war gegen 16.15 Uhr mit zwei Leih-E-Scootern am Rossbodenweg unterwegs, als der 35-Jährige plötzlich das Gleichgewicht und letztlich die Kontrolle über den Roller verloren hat.

Mit Freundin kollidiert
Daraufhin kollidierte er mit seiner Lebensgefährtin. „Die 28-Jährige verlor dadurch ebenfalls das Gleichgewicht und stürzte mit ihrem E-Scooter. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades“, berichtete die Polizei.

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Mit Rettung ins Spital
Die Deutsche wurde vor Ort durch die alarmierten Rettungskräfte erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

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