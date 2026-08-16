Paar kracht mit E-Scootern zusammen: Frau verletzt

Ein Ausflug mit Elektroscootern wurde einem deutschen Urlauberpärchen im Tiroler Ischgl zum Verhängnis: Der 35-jährige Mann verlor die Kontrolle über den Roller und kollidierte mit seiner Freundin. Die 28-jährige Frau erlitt dadurch Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.
Ereignet hat sich der Unfall im bekannten Tiroler Tourismusort am späten Samstagnachmittag. Das Urlauberpaar war gegen 16.15 Uhr mit zwei Leih-E-Scootern am Rossbodenweg unterwegs, als der 35-Jährige plötzlich das Gleichgewicht und letztlich die Kontrolle über den Roller verloren hat.
Mit Freundin kollidiert
Daraufhin kollidierte er mit seiner Lebensgefährtin. „Die 28-Jährige verlor dadurch ebenfalls das Gleichgewicht und stürzte mit ihrem E-Scooter. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades“, berichtete die Polizei.
Mit Rettung ins Spital
Die Deutsche wurde vor Ort durch die alarmierten Rettungskräfte erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
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