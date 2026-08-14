Charlie Chaplin: Auf Spuren des Unverfälschten

Erzählungen einer lebendigen Kultur

Einprägsam ist der Leitsatz der „filmischen Annäherung“, der eigentliche Titel der mehrteiligen Doku, wie Norbert Blecha im „Krone“-Gespräch in Eisenstadt betont: „Erst wenn ihr geworden seid wie wir, dürft ihr sein, wie ihr seid.“ Diese tiefgründige Aussage verweist auf die lange Vergangenheit der Anpassung, Verfolgung und Zurückweisung. Doch nicht die historische Gewalt steht im Fokus der szenischen Aufarbeitung, vielmehr wird von der lebendigen Kultur erzählt: „Von Musik, Traditionen, Familiengeschichten, Erinnerungen und dem Stolz, die eigene Geschichte selbst zu erzählen“, ist in einer Doku-Beschreibung nachzulesen.