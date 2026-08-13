Frauen in Graz belästigt: Polizei sucht Opfer

Im Zeitraum von 2. bis 4. August wurden im Grazer Stadtbezirk Straßgang drei ähnlich gelagerte Sexualstraftaten zur Anzeige gebracht. Die Betroffenen – drei Frauen im Alter zwischen 13 und 59 Jahren – waren jeweils mit ihren Hunden im Bereich um das Straßganger Bad unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich der Tatverdächtige den Frauen jeweils auf einem Fahrrad von hinten genähert, auf ihrer Höhe angehalten und ihnen in den Schritt beziehungsweise auf das Gesäß gegriffen haben. Anschließend soll er den Opfern wortlos zugelächelt haben und weitergefahren sein.