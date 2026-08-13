Frauen in Graz belästigt: Polizei sucht Opfer

Anfang August soll ein 36-Jähriger in Graz mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Der Tatverdächtige wurde nun festgenommen. Die Polizei vermutet, dass es weitere Opfer gibt.
Im Zeitraum von 2. bis 4. August wurden im Grazer Stadtbezirk Straßgang drei ähnlich gelagerte Sexualstraftaten zur Anzeige gebracht. Die Betroffenen – drei Frauen im Alter zwischen 13 und 59 Jahren – waren jeweils mit ihren Hunden im Bereich um das Straßganger Bad unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich der Tatverdächtige den Frauen jeweils auf einem Fahrrad von hinten genähert, auf ihrer Höhe angehalten und ihnen in den Schritt beziehungsweise auf das Gesäß gegriffen haben. Anschließend soll er den Opfern wortlos zugelächelt haben und weitergefahren sein.
Zeugen machten Fotos: Mann wurde gefasst
Zeugen übermittelten der Polizeiinspektion Graz-Kärntner Straße Fotos des vorerst unbekannten Mannes. Daraufhin verstärkten die Polizisten die Bestreifung im betroffenen Bereich. Am 10. August kam es dann zur Festnahme des 36-jährigen Kroaten, der obdach- und beschäftigungslos ist. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
Weitere Opfer vermutet
Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz übernahm die weiteren Ermittlungen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 36-Jährige nicht geständig. Es ergaben sich aber Hinweise darauf, dass der 36-Jährige noch für weitere, bislang nicht angezeigte Taten verantwortlich sein könnte. Die Polizei wendet sich daher an die Öffentlichkeit: Mögliche weitere Opfer sowie Zeugen werden gebeten, sich bei einer beliebigen Polizeidienststelle in Graz zu melden und Anzeige zu erstatten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.