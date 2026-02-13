Vorteilswelt
Nach Angriffs-Drohung

USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahost

Außenpolitik
13.02.2026 09:21
Die U.S.S. Gerald R. Ford
Die U.S.S. Gerald R. Ford
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die USA schicken im Konflikt mit dem Iran um dessen Atom- und Raketenprogramm Berichten zufolge einen weiteren Flugzeugträger-Verband in die Region. Bei der U.S.S. Gerald R. Ford handelt es sich um den modernsten Flugzeugträger der US-Marine.

Die Besatzung des in der Karibik stationierten Flugzeugträgers sei über die Entscheidung informiert worden, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf vier US-Beamte. 

Die USA haben in den vergangenen Wochen ihre militärische Präsenz im Nahen Osten unter anderem mit dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln deutlich verstärkt. Der Flugzeugträger U.S.S. Gerald R. Ford“ soll sich dem nun demnach anschließen. Der Verband werde voraussichtlich nicht vor Ende April oder Anfang Mai zurückkehren, berichtete die „New York Times“. Auch weitere Kriegsschiffe, Luftabwehrsysteme und Jagdgeschwader befinden sich nach Informationen der US-Zeitung „Wall Street Journal“ bereits in der Golfregion.

Trump hat mit Angriff gedroht
US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich dem US-Nachrichtenportal „Axios“ gesagt, er erwäge, einen zweiten Flugzeugträger für einen möglichen Angriff in die Region zu entsenden, sollten die Verhandlungen mit dem Iran scheitern. Vertreter der USA und des Irans hatten vergangene Woche in Omans Hauptstadt Maskat neue Verhandlungen begonnen. Trump stellte danach eine Fortsetzung in Aussicht – ein genauer Termin dafür steht aber bisher nicht fest.

Teheran ist zur Begrenzung seines Atomprogramms bereit, betrachtet eine vollständige Aufgabe seines Atomprogramms jedoch als rote Linie. Auch Verhandlungen über das heimische Raketenprogramm schloss Irans Regierung zuletzt kategorisch aus. Irans Regierung erhofft sich von Verhandlungen eine Aufhebung der harten Sanktionen und einen wirtschaftlichen Aufschwung.

Außenpolitik
13.02.2026 09:21
