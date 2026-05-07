Trump-Sprecherin Leavitt zum zweiten Mal Mama!

Leavitt arbeitete bis vier Tage vor der Geburt

Obwohl Leavitts letzter Arbeitstag im Weißen Haus vor dem Mutterschutz eigentlich Freitag, der 24. April, sein sollte, nahm sie am Wochenende am Korrespondenten-Dinner des Weißen Hauses teil. Sie musste erneut arbeiten, als ein bewaffneter Vorfall die Veranstaltung unterbrach. Am 27. April – nur vier Tage vor der Geburt – hielt sie kurzfristig eine Pressekonferenz ab, in der sie politische Gewalt verurteilte und den Late-Night-Comedian Jimmy Kimmel scharf kritisierte.