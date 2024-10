Schock-Folge: Im Forsthaus kommt es zur Eskalation

Was darf Kunst und was nicht? Eine Frage, über die sich sicherlich nicht nur die „Rampensäue“ bei den Ereignissen in Folge 3 der ATV-Reality-Show die Köpfe zerbrechen. Grund dafür ist „King Kev“, der bereits seit dem Einzug in der Kärntner Alm an den Nerven der Kandidaten zerrt.