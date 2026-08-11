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Ehrenplakette des Landes NÖ für die Jazz Gitti!

Niederösterreich
11.08.2026 16:30
Die Jazz Gitti war bestens gelaunt: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Übergabe der ...
Die Jazz Gitti war bestens gelaunt: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Übergabe der Ehrenplakette.(Bild: NLK KHITTL)
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Von Niederösterreich-Krone

Überraschung gelungen! Die Jazz Gitti wurde gestern, Montag, mit der Ehrenplakette des Landes Niederösterreich ausgezeichnet. Beim Termin ging es, wie üblich, heiter und mit viel Schmäh zu... 

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Sie ist eine große Entertainerin und eine Kämpferin, die niemals aufgibt: die Jazz Gitti. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte gestern, Montag, Martha Butbul, besser bekannt als Jazz Gitti, die Ehrenplakette des Landes Niederösterreich. „Sie ist ein echtes Original. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, ihrem Schmäh und ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit begeistert sie seit Jahrzehnten die Menschen“, sagte Mikl-Leitner bei der Überreichung. Die Jazz Gitti lebt in Leobendorf im Bezirk Korneuburg. Neben der Ehrenplakette des Landes wurde ihr bereits 2016 das „Große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ verliehen.

Nach der Krebsdiagnose
„Die Jazz Gitti steht nicht nur für Lebensfreude, sondern auch dafür, sich auch in schwierigen Zeiten nicht unterkriegen zu lassen“, betonte die Landeshauptfrau. Das beweise sie gerade nach ihrer Krebsdiagnose einmal mehr. „Mit beeindruckender Stärke, großem Lebensmut und unbändiger Energie kämpft sie sich zurück und steht bereits wieder auf der Bühne.“ Wie schon oft sei sie aufgestanden, habe weitergemacht und dabei nie den Humor verloren. „Genau das macht sie zu einer außergewöhnlichen Künstlerin und zu einem Vorbild für viele Menschen“, so Mikl-Leitner.

Musik ist ihre Leidenschaft
Ihre Leidenschaft für die Musik entdeckte Martha Butbul bereits in jungen Jahren. Nach mehreren Jahren in Israel kehrte sie 1971 nach Österreich zurück und arbeitete zunächst in der Gastronomie. Mit der Eröffnung des „1. Wiener Jazz Heurigen“ entstand auch ihr Künstlername Jazz Gitti. Erste große Bühnenerfahrungen sammelte sie Anfang der 1980er-Jahre bei Drahdiwaberl, ehe sie mit ihrer eigenen Band, den „Discokillers“, durch Österreich und Deutschland tourte.

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