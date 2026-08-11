Ehrenplakette des Landes NÖ für die Jazz Gitti!

Nach der Krebsdiagnose

„Die Jazz Gitti steht nicht nur für Lebensfreude, sondern auch dafür, sich auch in schwierigen Zeiten nicht unterkriegen zu lassen“, betonte die Landeshauptfrau. Das beweise sie gerade nach ihrer Krebsdiagnose einmal mehr. „Mit beeindruckender Stärke, großem Lebensmut und unbändiger Energie kämpft sie sich zurück und steht bereits wieder auf der Bühne.“ Wie schon oft sei sie aufgestanden, habe weitergemacht und dabei nie den Humor verloren. „Genau das macht sie zu einer außergewöhnlichen Künstlerin und zu einem Vorbild für viele Menschen“, so Mikl-Leitner.