Deutschkreutz: Ruhe nach den Turbulenzen

Deutschkreutz hat turbulente Zeiten hinter sich. Nach dem Rücktritt von ÖVP-Bürgermeister Andreas Kacsits heuer im April sprang Vizebürgermeister Jürgen Hofer (SPÖ) ein und übernahm interimistisch die Leitung der Amtsgeschäfte. Damit steht die größte Gemeinde im Bezirk Oberpullendorf nach der langen Ära von Manfred Kölly (LBL) und einer kurzen ÖVP-Phase erneut unter sozialdemokratischer Führung – zumindest bis zur Neuwahl am 13. September. Ernst Möderl, der ab 1997 an der Spitze von Deutschkreutz gestanden ist und 2002 von Kölly abgelöst wurde, war der letzte Bürgermeister der SPÖ.