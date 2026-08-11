Hitze-Gefahr am Mont Blanc: Berghütten schließen

Schutzhütte „Marco e Rosa“ bereits geschlossen

Wegen ungewöhnlich hoher Temperaturen und gefährlicher Bedingungen auf den Zugangswegen wurde am vergangenen Wochenende die Schutzhütte „Marco e Rosa“ am Bernina in Norditalien vorübergehend geschlossen. Die auf 3.609 Metern gelegene Hütte ist die höchstgelegene der Region Lombardei. Eine Wiedereröffnung ist nach Angaben des Hüttenwirts derzeit nicht absehbar.

Vor allem unterhalb von 3000 Metern seien die Bedingungen kritisch, sagte Hüttenwirt und Bergführer Bianco Lenatti dem italienischen Alpenverein (CAI). Durch die Wärme hätten sich unter anderem Gletscherspalten geöffnet. Zudem erschwert ein Erdrutsch den Zugang von italienischer Seite.