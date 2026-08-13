8 Millionen Euro wert
Luxusjacht sinkt nach Motorschaden vor Sardinien
Eine Luxusjacht ist vor der Küste Sardiniens gesunken. Das Schiff im Wert von acht Millionen Euro hatte erst einen Motorschaden, dann brach Feuer an Bord aus. Besonders bitter: Der Besitzer hatte die Jacht erst vier Tage zuvor übernommen, wie italienische Medien berichten.
Die Angiola II ging vor der Costa Smeralda der Küste zwischen der Insel Cappuccini und Capo Ferro unter. Die 14 Menschen an Bord, darunter Gäste und Besatzungsmitglieder, konnten rechtzeitig gerettet werden und blieben unverletzt.
Nachdem der Brand gelöscht worden war, drang Wasser in den Rumpf ein, sodass die Menschen die Jacht verlassen mussten. Private Boote in der Nähe nahmen sie zunächst auf und brachten sie anschließend in die Ortschaft Poltu Quatu auf Sardinien. Der Eigentümer blieb nach Angaben der Behörden vor Ort und wartete auf die Küstenwache und die Hafenbehörde von La Maddalena.
Hier ist ein Bild der Jacht zu sehen, ehe sie auf den Meeresgrund sank:
Jacht liegt auf rund sieben Metern Tiefe
Die Jacht liegt inzwischen auf rund sieben Metern Tiefe auf der Seite. Bisher wurden keine Treibstofflecks festgestellt. Vorsorglich wurde das Gebiet um das Wrack mit schwimmenden Sperren abgesichert, um eine mögliche Verschmutzung des Meeres zu verhindern. Die Behörden überwachen die Stelle, bis ein Spezialunternehmen mit einem Bergungsschiff eintrifft und das Wrack geborgen werden kann.
Die Angiola II wurde 2020 von der italienischen Werft Permare gebaut. Die 145 Tonnen schwere Jacht verfügt über fünf Gästekabinen und Unterkünfte für die Besatzung. Vier Motoren ermöglichen eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 26 Knoten. Die Behörden haben Ermittlungen zur genauen Ursache des Motorschadens und des anschließenden Brandes aufgenommen.
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