Luxusjacht sinkt nach Motorschaden vor Sardinien

Jacht liegt auf rund sieben Metern Tiefe

Die Jacht liegt inzwischen auf rund sieben Metern Tiefe auf der Seite. Bisher wurden keine Treibstofflecks festgestellt. Vorsorglich wurde das Gebiet um das Wrack mit schwimmenden Sperren abgesichert, um eine mögliche Verschmutzung des Meeres zu verhindern. Die Behörden überwachen die Stelle, bis ein Spezialunternehmen mit einem Bergungsschiff eintrifft und das Wrack geborgen werden kann.