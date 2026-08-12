„SoFi“ sorgte für Chaos auf Seilbahn-Parkplatz

„Besonders günstig ist der Blick auf die teilweise Sonnenfinsternis vom Aussichtsbereich bei der Bergstation Tulfein am Glungezer“, warb der Tourismusverband Hall-Wattens im Netz für seine Idee einer Abendfahrt mit der Seilbahn auf die Bergstation Tulfein. Beide Sektionen wurden zu diesem Zweck bis 22 Uhr in Betrieb genommen.