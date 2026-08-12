„SoFi“ sorgte für Chaos auf Seilbahn-Parkplatz

Die Glungezerbahn in Tulfes (Tirol) bot für den Abend der Sonnenfinsternis extra Berg- und Talfahrten an. Auch Experten des Astrostammtischs Heiligkreuz waren mit Spezialausrüstung vor Ort. Viele Besucher wollten sich das nicht entgehen lassen!
„Besonders günstig ist der Blick auf die teilweise Sonnenfinsternis vom Aussichtsbereich bei der Bergstation Tulfein am Glungezer“, warb der Tourismusverband Hall-Wattens im Netz für seine Idee einer Abendfahrt mit der Seilbahn auf die Bergstation Tulfein. Beide Sektionen wurden zu diesem Zweck bis 22 Uhr in Betrieb genommen.
Profi-Fernrohre für die Besucher
„Bei der Tulfein ist die Sonnenfinsternis mittels Fernrohr mit speziellen Sonnenfiltern gut zu sehen“, erläuterte Rainer Eisendle vom Austrostammtisch Heiligkreuz laut Tourismusverband. Besucher hatten die Möglichkeit, die teilweise Sonnenfinsternis durch Fernrohre mitzubeobachten.
Polizei regelte Zufahrt zu Seilbahn-Parkplatz
Die Idee fand reichlich Anklang: Auf der Zufahrtsstraße herrschten Mittwochabend laut Augenzeugenbericht „chaotische Zustände“. Die Polizei war mit einer Streife vor Ort, um den Andrang geordnet abwickeln zu können.
Auch an der Seilbahn-Talstation war der Ansturm riesig: Rasch bildete sich eine rund 100 Meter lange Warteschlange. Ein Video davon kursierte am Abend im Netz.
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