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„SoFi“ sorgte für Chaos auf Seilbahn-Parkplatz

Tirol
12.08.2026 20:10
Das Himmelsspektakel lockte zahlreiche Interessierte an. Die Zufahrtsstraße zur Seilbahn war ...
Das Himmelsspektakel lockte zahlreiche Interessierte an. Die Zufahrtsstraße zur Seilbahn war verstopft.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Die Glungezerbahn in Tulfes (Tirol) bot für den Abend der Sonnenfinsternis extra Berg- und Talfahrten an. Auch Experten des Astrostammtischs Heiligkreuz waren mit Spezialausrüstung vor Ort. Viele Besucher wollten sich das nicht entgehen lassen! 

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„Besonders günstig ist der Blick auf die teilweise Sonnenfinsternis vom Aussichtsbereich bei der Bergstation Tulfein am Glungezer“, warb der Tourismusverband Hall-Wattens im Netz für seine Idee einer Abendfahrt mit der Seilbahn auf die Bergstation Tulfein. Beide Sektionen wurden zu diesem Zweck bis 22 Uhr in Betrieb genommen. 

Der Innsbrucker Arzt Christian Dallapozza weilt auf Urlaub in Marokko und stellte uns dieses ...
Der Innsbrucker Arzt Christian Dallapozza weilt auf Urlaub in Marokko und stellte uns dieses Bild zur Verfügung.(Bild: Christian Dallapozza)
Die SoFi von der Lanser Alm aus aufgenommen.
Die SoFi von der Lanser Alm aus aufgenommen.(Bild: Melanie Gassler-Tischlinger)

Profi-Fernrohre für die Besucher
„Bei der Tulfein ist die Sonnenfinsternis mittels Fernrohr mit speziellen Sonnenfiltern gut zu sehen“, erläuterte Rainer Eisendle vom Austrostammtisch Heiligkreuz laut Tourismusverband. Besucher hatten die Möglichkeit, die teilweise Sonnenfinsternis durch Fernrohre mitzubeobachten. 

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Polizei regelte Zufahrt zu Seilbahn-Parkplatz
Die Idee fand reichlich Anklang: Auf der Zufahrtsstraße herrschten Mittwochabend laut Augenzeugenbericht „chaotische Zustände“. Die Polizei war mit einer Streife vor Ort, um den Andrang geordnet abwickeln zu können. 

Auch an der Seilbahn-Talstation war der Ansturm riesig: Rasch bildete sich eine rund 100 Meter lange Warteschlange. Ein Video davon kursierte am Abend im Netz. 

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