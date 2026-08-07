Golser Volksfest mit vielen Promis eröffnet

Freitag Abend hat das 57. Volksfest unter Beisein vieler honoriger Gäste seine Pforten geöffnet. Gefeiert wird bis 16.8.
Heiß, aber von der Temperatur her doch erträglich war der Start des 57. Golser Volksfestes am Freitag Abend.
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und viele weitere Gäste aus Politik und Wirtschaft ließen es sich nicht nehmen, beim Startschuss dabei zu sein. Apropos: Das k.u.k. Infanterieregiment No. 76 begrüßte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit einer General-de-Charge, sprich einer Ehrensalve.
Angeführt vom Musikverein Bauernkapelle Gols wanderte man dann ins Weinzelt, wo Michael Pimiskern – souverän wie in all den 18 vergangenen Jahren – die Eröffnung moderierte.
Hervorgehoben wurde von allen Rednern die Wichtigkeit des Volksfestes als größtes Fest des Landes, auch für Wirtschaft und Kultur.
Heute sperrt man in Gols um 13 Uhr auf, die offizielle Eröffnung der „Burgenland expo“ erfolgt um 16 Uhr. Um 19 Uhr gibt’s einen Bieranstich im Bierzelt, und ab 20 Uhr hat im Weinzelt die Gruppe „Bärenstark“ das Sagen. Wer gerne Wein trinkt, kann auch bei der Golser Weinkrone mitmachen: Fünf verschiedene Welschriesling – jeweils einer aus Gols, Podersdorf am See, Tadten, Mönchhof und Halbturn, stellen sich dem Wettbewerb, der Beste zu sein. Mitvoten kann jeder, einfach bei den Weinständen vorbeischauen, kosten und die Stimme abgeben!
Auch spannend: Seit drei Jahren gibt es verschiedene Herausforderungen am Volksfest. Vor zwei Jahren ging es um ein Gols-Tattoo, im Vorjahr matchten sich die Promis im Autodrom und heuer stellten sich Tanner & Co. für den guten Zweck in den Feuerwehr-Stand. 1000 Euro Umsatz in 30 Minuten wollten sie schaffen.
Glauben Sie, es hat funktioniert? Die Auflösung gibt’s morgen!
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