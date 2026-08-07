Golser Volksfest mit vielen Promis eröffnet

Heute sperrt man in Gols um 13 Uhr auf, die offizielle Eröffnung der „Burgenland expo“ erfolgt um 16 Uhr. Um 19 Uhr gibt’s einen Bieranstich im Bierzelt, und ab 20 Uhr hat im Weinzelt die Gruppe „Bärenstark“ das Sagen. Wer gerne Wein trinkt, kann auch bei der Golser Weinkrone mitmachen: Fünf verschiedene Welschriesling – jeweils einer aus Gols, Podersdorf am See, Tadten, Mönchhof und Halbturn, stellen sich dem Wettbewerb, der Beste zu sein. Mitvoten kann jeder, einfach bei den Weinständen vorbeischauen, kosten und die Stimme abgeben!