„Golser Weinkrone“ für den besten Welschriesling

Fünf Weingüter, eine Rebsorte: Das ist der Kampf um die neue Weinprämierung am Golser Volksfest. Jeder kann mitstimmen!
Die internen Gewinner der Weinbauvereine Gols, Podersdorf am See, Tadten, Mönchhof und Halbturn stehen nun fest. Um die neue „Golser Weinkrone“ – die erstmals vom Golser Volksfest und der „Krone“ vergeben wird – gehen ins Rennen:
Die Besucher können sich an den Gemeindeständen im Weinzelt davon überzeugen, wie qualitativ hochwertig die einzelnen Weine sind. Und die Entscheidung wird sicherlich nicht einfach, denn alle fünf Tropfen sind fruchtig, haben Charakter und schmecken einfach nach mehr.
Beim neuen Weinpreis mitwählen und gewinnen
Die Stimmabgabe für die „Golser Weinkrone“ erfolgt per QR-Code über die „Krone“-App bzw. QR-Code auf den Verkostungskarten bei den Weinständen oder mittels klassischer Teilnahmekarte. Unter allen „Wählern“ wird am Ende ein Jahresvorrat Wein verlost. Am Schlusstag des Golser Volksfestes wird feierlich der Siegerwein präsentiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.