Verpfuschtes Leben: Mesner Firlinger rechnet ab

„Firlinger“ – Eine tragische Komödie von Norbert Silberbauer über einen Mann, der all seine Entscheidungen erst dann hinterfragt, wenn es bereits zu spät ist.

Premiere heute, Donnerstag (13.8., 20 Uhr), im Pflegerhauskeller am Fuße der Burg Hochosterwitz, Hochosterwitz 4, Launsdorf.

Vorstellungen auch am 14., 20., 21., 27. und 28. August. Karten überall, wo es Ö-Tickte gibt und auf der Ö-Ticket-Plattform.