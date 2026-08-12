Ein Sommerabend voller Genuss, Musik und Kunst

Das Hof- und Kellerfest in Obervellach lädt zum Genießen und Entdecken ein. Highlight ist die Vorstellung des neuen Lindwurm Express-Mölltal.
Die Tore zu versteckten Höfen und jahrhundertealten Kellern der ehemaligen Bergbaumetropole Obervellach werden kommenden Samstag (17 bis 23 Uhr) wieder geöffnet. Das traditionelle Hof- und Kellerfest lädt Besucher zu erlesenen Weinen aus Kärnten, musikalischer Vielfalt und faszinierenden Begegnungen mit regionaler Kunst und Kunsthandwerk ein.
Das Fest wurde dieses Jahr von der LGO-Leistungsgemeinschaft Obervellach in die Hände des Kunstraums Obervellach übergeben. „Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Gründerinnen und Gründern dieser traditionellen Veranstaltung besteht bereits seit vielen Jahren und wird auch künftig fortgeführt“, so Kunstraum-Organisatorin Edith Lesnik.
Neuer Erlebniszug wird am Hauptplatz präsentiert
Viele Künstler zeigen ihre Arbeiten: ZESI Sigi Zellot führt durch die aktuelle Ausstellung „::Irrgarten des Sehens::“, Alie van Beek präsentiert Bilder und Annemarie Reiter nähte Taschen, damit das Weinglas umgehängt werden kann.
Ein besonderes Highlight ist die Vorstellung des Lindwurm Express-Mölltal am Hauptplatz um 17 Uhr (kostenlose Fahrten). Der Erlebniszug trägt den sagenumwobenen Lindwurm von Mallnitz als sympathisches Maskottchen und wird in Zukunft während der Sommersaison in den Gemeinden Obervellach, Flattach und Reißeck unterwegs sein.
Ab der Adventzeit ergänzt er zudem das Programm des stimmungsvollen Mallnitzer Bergadvents. Ein Sommerabend voller Begegnungen, Geschmack und Kreativität inmitten der historischen Kulisse von Obervellach.
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