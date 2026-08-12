Ein Sommerabend voller Genuss, Musik und Kunst

Das Fest wurde dieses Jahr von der LGO-Leistungsgemeinschaft Obervellach in die Hände des Kunstraums Obervellach übergeben. „Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Gründerinnen und Gründern dieser traditionellen Veranstaltung besteht bereits seit vielen Jahren und wird auch künftig fortgeführt“, so Kunstraum-Organisatorin Edith Lesnik.