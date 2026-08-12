Untersuchungsausschuss fordert Beweismittel

Denn in der zweiten Sitzung wurden Beweismittelanträge mit möglicher Sprengkraft einstimmig beschlossen. Darin wird gefordert, dass der sämtliche Schriftverkehr von Landeshauptmann a.D. Peter Kaiser, von Landesvize Martin Gruber und Landesrätin Gaby Schaunig rund um die Veräußerungen des Landesjugendheimes Görtschach und des Feriendorfes am Ossiacher See dem Untersuchungsausschuss übermittelt werden müssen. Zudem verlangen die Mitglieder auch die dazugehörigen Unterlagen der Landesimmobiliengesellschaft und des Landesrechnungshofes.