Mega-Gagen der neuen „Harry Potter“-Stars enthüllt

Noch vor dem 18. Geburtstag Multimillionäre!

Denn die Serie soll die sieben Bücher noch einmal komplett neu erzählen und weitere Staffeln werden nach der Auftaktstaffel vermutlich folgen. Und wird die Serie ein Erfolg, werden wohl auch die Gagen der Darsteller von Harry, Hermine und Ron steigen. „Wenn sie so weitermachen, werden sie mit Sicherheit schon vor ihrem 18. Lebensjahr Multimillionäre sein“, ist sich der Insider daher sicher.