Mega-Gagen der neuen „Harry Potter“-Stars enthüllt

Sie verzaubern bald die Fans als Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley, aber auch die Gagen der Jungstars Dominic McLaughlin (12), Arabella Stanton (11) und Alastair Stout (12) sind magisch, wie die britische „Sun“ jetzt enthüllte.
Der Hype um „Harry Potter“ ist ungebrochen. Das bewies die Begeisterung, die der erste Ausblick zur geplanten Serie von HBO Max, der in der letzten Woche veröffentlicht wurde. Kein Wunder, dass die drei Hauptdarsteller Gerüchten zufolge einen Batzen Geld verdienen werden.
„Das ist erst der Anfang“
Denn wie ein Insider der „Sun“ steckte, soll beim Salär der drei Jungstars nicht gespart worden sein. Umgerechnet 575.000 Euro bekommen die Hauptdarsteller demnach für die erste Staffel. Pro Folge sind das rund 70.000 Euro.
„Das ist ein riesiger Zahltag für drei Kinder, die noch nicht einmal im Teenageralter sind – und das ist erst der Anfang“, verriet der Insider der britischen Zeitung.
Noch vor dem 18. Geburtstag Multimillionäre!
Denn die Serie soll die sieben Bücher noch einmal komplett neu erzählen und weitere Staffeln werden nach der Auftaktstaffel vermutlich folgen. Und wird die Serie ein Erfolg, werden wohl auch die Gagen der Darsteller von Harry, Hermine und Ron steigen. „Wenn sie so weitermachen, werden sie mit Sicherheit schon vor ihrem 18. Lebensjahr Multimillionäre sein“, ist sich der Insider daher sicher.
Bei der Gage handele es sich zwar um „eine Menge Geld, das jungen Kindern über Nacht in die Hände fällt“, räumte der Insider weiter ein, „aber sie werden bald zu den drei berühmtesten Kindern der Welt gehören“. Daher sei der außergewöhnliche Einstieg für Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren in jedem Fall gerechtfertigt.
Gegen mehr als 32.000 Kinder durchgesetzt
Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout konnten sich im Casting gegen mehr als 32.000 Kinder durchsetzen. Die Dreharbeiten für die erste „Harry Potter“-Staffel haben längst begonnen, zu Weihnachten dürfen sich die Fans dann auf die Premiere freuen.
Am vergangenen Mittwoch posierten die neuen „Harry Potter“-Stars zum ersten Mal gemeinsam am roten Teppich bei einer eigenen HBO-Launchparty für den Trailer in London.
Hier können Sie sich den Teaser zur „Harry Potter“-Serie anschauen:
Teaser sorgte für Begeisterung
Im veröffentlichten Teaser wird der 11-jährige Harry Potter von seiner Tante Petunia zurechtgestutzt, er solle sich wie ein ganz normaler Bub benehmen. „Es ist nichts Besonderes an dir“, rügt ihn die Tante. Doch dann erhält der 11-Jährige mit der runden Brille eine Einladung für die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei.
Dort trifft er auf Freunde wie Hermine und Ron, aber er ist auch Gefahren ausgesetzt. In dem Teaser kommen auch John Lithgow als Schulleiter Albus Dumbledore, Janet McTeer als Professorin Minerva McGonagall und Nick Frost als Wildhüter Rubeus Hagrid vor.
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