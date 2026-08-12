Was tun bei Urlaubsmängeln?

Es ist notwendig, die Vertretung des Reiseveranstalters vor Ort bzw. per E-Mail über die Mängel zu informieren und sich eine Bestätigung geben zu lassen. Der Reiseveranstalter muss die Möglichkeit zur Verbesserung haben. Alle Mängel sollten mit Fotos oder Videos dokumentiert werden, zur Beweisführung können Name und Adresse von Mitreisenden notiert werden.