Duo war auf E-Scooter mit über 70 km/h unterwegs

Besonders eilig hatte es wohl ein Paar in Klagenfurt vor einer Woche: Sie waren mit ihrem E-Scooter in Richtung Ebenthal äußerst rasant unterwegs – die Polizei blitzte die beiden mit über 70 km/h.
Zur Mittagszeit waren ein 34-Jähriger und seine 31-jährige Mitfahrerin – sie stand hinter ihm – vergangenen Mittwoch auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt stadtauswärts unterwegs. Als sie bei der Kreuzung auf die St. Jakober Straße in Richtung Ebenthal abbogen, hatten sie es auf einmal eilig.
Überholvorgang mit 70 km/h
„Er beschleunigter den E-Scooter, obwohl er verbotenerweise eine Mitfahrerin mitführte, auf über 70 km/h und überholte einen Pkw“, berichtet die Polizei – in dem Bereich bestand sogar ein Überholverbot. „Kurz danach wurden der Lenker und die Mitfahrerin angehalten.“ Die rasante Fahrt bringt dem 34-Jährigen jetzt mehrere Anzeigen ein.
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