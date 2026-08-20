Duo war auf E-Scooter mit über 70 km/h unterwegs

Zur Mittagszeit waren ein 34-Jähriger und seine 31-jährige Mitfahrerin – sie stand hinter ihm – vergangenen Mittwoch auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt stadtauswärts unterwegs. Als sie bei der Kreuzung auf die St. Jakober Straße in Richtung Ebenthal abbogen, hatten sie es auf einmal eilig.