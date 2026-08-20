17 Tage voller Genuss und kulinarischer Vielfalt

94-Jährige als Hüterin des guten Geschmacks

Gatte Gottfried fasst die Idee von Slow Food so zusammen: „Slow Food ist die Bewahrung des guten Geschmacks. Wir müssen wieder Respekt haben vor dem, was vor unserer Haustür wächst.“ Bachler erzählt von einer besonderen Begegnung. In Sizilien habe er eine 94-jährige Frau getroffen, die seit 72 Jahren unter dem Ätna in der Küche stehe. Sie koste alle Gerichte vor dem Servieren und sei „die Hüterin des guten Geschmacks“.