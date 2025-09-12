Entscheidung gefallen: Gemeindeamt verkauft

Mit den Stimmen der ÖVP wurde der Verkauf des Gemeindehauses in Neuhaus am Klausenbach fixiert. Für Ortschefin Monika Pock (ÖVP) ein notwendiger Schritt, um die Sanierung der künftigen Amtsräumlichkeiten in der ehemaligen Bankfiliale zu stemmen. Doch die SPÖ wittert einen „Schnellschuss“ und schlägt Alarm: Keine juristische Prüfung des Vertrags, keine Bankgarantie, keine aufsichtsbehördliche Genehmigung. Zudem soll der Kaufpreis von 650.000 Euro erst fließen, wenn die Gemeinde tatsächlich auszieht – Stichwort Vorfinanzierung.