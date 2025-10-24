Volksbefragung nach Verkauf von Gemeindeamt fix

Jetzt folgt der nächste Schritt: Die SPÖ sammelte in den vergangenen Wochen über 280 Unterschriften und damit die notwendige Unterstützung von mindestens 25 Prozent der wahlberechtigten Bürger weit übertroffen.

Übrigens das erste Mal in der Geschichte der Gemeinde. „Das ist ein klares Signal der Bevölkerung“, sagt Vizebürgermeister Rudolf Rogatsch. „Die Menschen wollen mitreden, wenn es um ihr Gemeindeamt, ihre Wohnungen und die Arztpraxis geht.“