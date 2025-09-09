Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Protest gegen ÖVP-Plan

Verkauf des Gemeindeamts: SPÖ will Volksbefragung

Burgenland
09.09.2025 11:00
Verkauf oder Erhalt? Das Gemeindeamt sorgt für politischen Zoff in Neuhaus.
Verkauf oder Erhalt? Das Gemeindeamt sorgt für politischen Zoff in Neuhaus.(Bild: Christian Schulter)

Während die SPÖ eine Volksbefragung fordert und vor dem Verlust leistbarer Wohnungen warnt, verteidigt Bürgermeisterin Monika Pock den Verkauf als einzige Möglichkeit, die dringend nötigen Sanierungen des neuen Amtsgebäudes in Neuhaus zu finanzieren.

0 Kommentare

Der geplante Verkauf des Gemeindeamtes in der südlichsten Gemeinde des Landes (die „Krone“ berichtete) entwickelt sich zum politischen Showdown. Vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung am Mittwoch spitzt sich die Debatte zu.

Die SPÖ kritisiert Bürgermeisterin Monika Pock (ÖVP) scharf und fordert eine Volksbefragung. Mit einem Banner „Gemeindeamt – Neuhaus am Wort! Bürgerbefragung sofort!“ bei der Ortseinfahrt setzt die Fraktion zudem ein sichtbares Zeichen. Vizebürgermeister Rudolf Rogatsch spricht von einem „Verkauf des Gemeindesilbers“. Man erziele jährlich rund 55.000 Euro Mieteinnahmen aus dem Gebäude, das Amtsräume, neun Wohnungen und eine Arztpraxis umfasst.

Am Montag startete die SPÖ-Fraktion eine Informationskampagne vor dem aktuellen Gemeindeamt, bei ...
Am Montag startete die SPÖ-Fraktion eine Informationskampagne vor dem aktuellen Gemeindeamt, bei der offene Fragen an die Bürgermeisterin gestellt wurden.(Bild: SPÖ Neuhaus am Klausenbach)

„Dieses Haus wurde erst vor wenigen Jahren mit Landesförderungen saniert. Warum sollen wir es jetzt verkaufen?“, fragt Rogatsch. Auch SPÖ-Ortsparteichef Reinhard Jud-Mund fordert Mitsprache: „Ein Projekt dieser Tragweite darf nicht ohne Einbindung der Bevölkerung entschieden werden. Direkte Demokratie ist hier das Gebot der Stunde.“ SPÖ-Gemeindevorstand Christian Rabl warnt zudem vor dem Verlust leistbarer Wohnungen: „Gerade für Familien und Alleinerziehende ist das wichtig.“

Bürgermeisterin bleibt dabei: Gemeinde zieht in ehemalige Bankfiliale
Für Bürgermeisterin Pock steht hingegen fest: Das aktuelle Amtshaus ist auf Dauer nicht finanzierbar. Die laufenden Kosten übersteigen die Einnahmen, nur ein minimaler Überschuss bleibt. Durch den Verkauf könnten die erforderlichen Sanierungen der ehemaligen Raiffeisenbank finanziert werden, die nach ÖVP-Plan künftig als neues Gemeindeamt dienen soll.

Anders als bei der letzten Sitzung, als der Auszug der SPÖ den Beschluss verhinderte, kann die ÖVP diesmal den Verkauf alleine durchsetzen.

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
15° / 24°
Symbol stark bewölkt
Güssing
16° / 25°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
14° / 24°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
14° / 25°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
17° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.796 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
151.962 mal gelesen
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.372 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
1956 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1836 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1673 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Burgenland
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Drama nach OP
Fans und Familie in großer Sorge um ESC-Star
Neues Konzept
Kampf gegen Brustkrebs: Maggie’s Centre geplant
Oberwart goes Houston
Burgenländische Klinik auf internationaler Bühne
Kritik an Rot-Grün
ÖVP fordert Transparenz und ein Gemeindepaket
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf