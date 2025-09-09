Verkauf des Gemeindeamts: SPÖ will Volksbefragung

Bürgermeisterin bleibt dabei: Gemeinde zieht in ehemalige Bankfiliale

Für Bürgermeisterin Pock steht hingegen fest: Das aktuelle Amtshaus ist auf Dauer nicht finanzierbar. Die laufenden Kosten übersteigen die Einnahmen, nur ein minimaler Überschuss bleibt. Durch den Verkauf könnten die erforderlichen Sanierungen der ehemaligen Raiffeisenbank finanziert werden, die nach ÖVP-Plan künftig als neues Gemeindeamt dienen soll.

Anders als bei der letzten Sitzung, als der Auszug der SPÖ den Beschluss verhinderte, kann die ÖVP diesmal den Verkauf alleine durchsetzen.