Hund schlug Alarm: Gebäude stand in Vollbrand

Nach der Eindämmung des Brandes wurde mit den umfangreichen Nachlöscharbeiten begonnen – dazu mussten Teile des Gebäudes sowie der Dachstuhl abgetragen, Heuballen und Geräte aus dem Gebäude gebracht werden. Die Feuerwehren Radenthein, Dobriach und Treffling wurden mit ihren Atemschutzträgern dazu nachalarmiert.