Hund schlug Alarm: Gebäude stand in Vollbrand

Großeinsatz für die Feuerwehren rund um den Millstätter See in Kärnten: Ein Wirtschaftsgebäude stand in Flammen. Mehr als 220 Einsatzkräfte standen im Löscheinsatz.
Das laute Bellen seines Hundes hatte einen Obermillstätter Montagabend aufmerksam gemacht – als er Nachschau hielt, warum sein Vierbeiner so außer sich war, bemerkte er, dass ein Wirtschaftsgebäude auf seinem Grundstück in Flammen stand.
Sofort alarmierte er die Feuerwehren, die aufgrund der raschen Brandausbreitung und der unmittelbaren Nähe zu weiteren Gebäuden mit einem Großaufgebot an Kräften zu dem Einsatzort ausrückte. Die Wehren Obermillstatt, Millstatt, Lammersdorf, Matzelsdorf, Laubendorf, Seeboden, Spittal und Kötzing waren mit etwa 220 Kräften gekommen.
Übergreifen der Flammen verhindert
Als Erstes wurde versucht, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser durch sogenannte Riegelstellungen zu verhindern. Mittels Drehleiter wurde das Feuer gezielt von oben bekämpft. Dadurch konnten auch schwer zugängliche Bereiche des Brandes erreicht werden.
Nach der Eindämmung des Brandes wurde mit den umfangreichen Nachlöscharbeiten begonnen – dazu mussten Teile des Gebäudes sowie der Dachstuhl abgetragen, Heuballen und Geräte aus dem Gebäude gebracht werden. Die Feuerwehren Radenthein, Dobriach und Treffling wurden mit ihren Atemschutzträgern dazu nachalarmiert.
Hotelpool als Löschwasserquelle
Der Einsatz zog sich bis weit nach Mitternacht – eine Löschleitung wurde einen Kilometer in die Millstätter Schlucht gelegt. Der Pool des Hotel Alpenrose diente ebenfalls als Löschwasserquelle. Das Team des Hotels spendete außerdem Verpflegung für die Einsatzkräfte.
Ein endgültiges „Brand aus“ konnte noch nicht gegeben werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Obermillstatt sind derzeit noch als Brandwache vor Ort.
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