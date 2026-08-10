Von geflüchtetem Todeslenker fehlt noch jede Spur

Schwierige Ermittlungen trotz vieler Hinweise

„Die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Wir wissen leider noch nichts Genaueres über die geflüchtete Person“, so die Beamten. Und auch mit welchem Fahrzeug der Todeslenker unterwegs war, ist noch unklar. „Das kann vom Moped über Pkw und Lkw bis hin zu einem Traktor alles gewesen sein“, teilt die Polizei mit.