Von geflüchtetem Todeslenker fehlt noch jede Spur

In den frühen Morgenstunden am Sonntag wurde ein 20-Jähriger von einem bisher unbekannten Lenker niedergefahren. Der Bursche ließ noch am Unfallort sein Leben. Die Suche nach dem geflüchteten Unfalllenker läuft auf Hochtouren.
Der 20-Jährige besuchte das Feuerwehrfest in Bleiburg, doch als er sich zu Fuß auf den Heimweg machte, erfasste ihn gegen 4.30 Uhr ein Fahrzeug tödlich. „Die Ermittlungen nach dem geflüchteten Lenker laufen nun auf Hochtouren“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion. Doch bisher fehlt von ihm trotz vieler Hinweise jede Spur.
Schwierige Ermittlungen trotz vieler Hinweise
„Die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Wir wissen leider noch nichts Genaueres über die geflüchtete Person“, so die Beamten. Und auch mit welchem Fahrzeug der Todeslenker unterwegs war, ist noch unklar. „Das kann vom Moped über Pkw und Lkw bis hin zu einem Traktor alles gewesen sein“, teilt die Polizei mit.
Fest steht allerdings, dass das Fahrzeug im Frontbereich erheblich beschädigt sein muss. Die Polizeiinspektion Bleiburg nimmt unter 059133/2142 sachdienliche Hinweise entgegen.
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