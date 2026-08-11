Eisenstadt erstrahlt im Oktober ganz in Pink

Jeder noch so kleine Beitrag zählt

Das genaue Konzept wird derzeit finalisiert. Viele Unternehmer – vor allem in der Innenstadt – haben bereits ihre Unterstützung zugesagt. Gastronomiebetriebe werden beispielsweise mit eigenen pinken Tischen ein sichtbares Zeichen der Solidarität setzen. Die Einladung, mitzumachen, ist aber nach wie vor aufrecht. „Jede noch so kleine Maßnahme ist ein wichtiger Baustein“, erklärt Gemeinderätin und Stadtbezirksvorsteherin Waltraud Bachmaier.