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Brustkrebs-Vorsorge

Eisenstadt erstrahlt im Oktober ganz in Pink

Burgenland
11.08.2026 10:52
Ottrubay, Steiner, Bachmaier und Konrath (v. li.) rufen alle Betriebe zur Teilnahme auf.
Ottrubay, Steiner, Bachmaier und Konrath (v. li.) rufen alle Betriebe zur Teilnahme auf.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Der ganze Monat wird im Zeichen der Brustkrebs-Vorsorge stehen. Sponsoren und Unterstützer können sich noch melden.

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Vernissagen, Straßenkonzerte, Fachvorträge, eine Gala im Schloss Esterhazy und vieles mehr wird es diesen Oktober in Eisenstadt anlässlich des Pink-Ribbon-Monats geben. Die Landeshauptstadt wird einen Monat lang mehr Aufmerksamkeit für das Thema Brustkrebs schaffen und gleichzeitig Spenden zugunsten der Krebshilfe sammeln. „Wir möchten zeigen, was möglich ist, wenn eine ganze Stadt für eine gute Sache einsteht“, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner.

Jeder noch so kleine Beitrag zählt
Das genaue Konzept wird derzeit finalisiert. Viele Unternehmer – vor allem in der Innenstadt – haben bereits ihre Unterstützung zugesagt. Gastronomiebetriebe werden beispielsweise mit eigenen pinken Tischen ein sichtbares Zeichen der Solidarität setzen. Die Einladung, mitzumachen, ist aber nach wie vor aufrecht. „Jede noch so kleine Maßnahme ist ein wichtiger Baustein“, erklärt Gemeinderätin und Stadtbezirksvorsteherin Waltraud Bachmaier.

Ottrubay als Unterstützerin
Das reicht von pinken Schaufenstern über besondere Produkte bis hin zu Info-Angeboten. Auch ganz kleine Aktionen sind willkommen. „Jede Idee schafft Aufmerksamkeit. Und jede Aufmerksamkeit kann Leben retten“, meint Pink-Ribbon-Botschafterin Ágnes Ottrubay, die die Aktion unterstützt.

Weniger als die Hälfte geht zur Kontrolle
Obwohl schon lange auf Bewusstseinsbildung gesetzt wird, gehen laut Krebshilfe-Geschäftsführerin Andrea Konrath nur rund 40 Prozent der Frauen zu Vorsorgeuntersuchungen. Etwa 7000 Frauen erhalten in Österreich jährlich die Diagnose Brustkrebs. Desto früher dieser entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen.

Hilfe für 2200 Patientinnen
Die Krebshilfe Burgenland betreut im Jahr rund 2200 Patientinnen. Diese werde unter anderem über einen Soforthilfefonds unterstützt. Die Krebshilfe ist bei der Finanzierung auf Spenden angewiesen.

Mehr Infos unter: www.eisenstadt.at/goespink

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