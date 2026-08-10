OEPS mit Rekordaufgebot bei der WM in Aachen

Die Springreiter sind in der zweiten Woche im Einsatz, den Anfang macht die Dressur mit dem Mannschaftsbewerb. Das Team wurde im Vergleich zu Olympia 2024 und der EM im Vorjahr fast komplett umgebaut, nur Weltcup-Finalistin Bettina Kendlbacher ist vom vorjährigen EM-Team wieder mit dabei. Mit Victoria Max-Theurer fehlt die erfolgreichste heimische Reiterin der vergangenen Jahre, die Oberösterreicherin erwartet ihr erstes Kind. Österreichs Beste in der Weltrangliste ist daher aktuell Felicita Simoncic, mit 21 Jahren ist sie die jüngste österreichische Dressur-WM-Teilnehmerin seit 20 Jahren. „Als ich von meiner Nominierung erfuhr, kamen mir sofort die Tränen. Es ist nach wie vor ein unbeschreibliches Gefühl“, erzählte die junge Wienerin. In der Para-Dressur geht Pepo Puch auf seine sechste WM-Medaille los, der Steirer startet diesmal allerdings in einer anderen Kategorie.