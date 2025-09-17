Neue Top-Mediziner für die Klinik Oberwart

Staribacher, Leiter des Wirbelsäulenzentrums, bringt umfassende Erfahrung aus Deutschland mit. „Hier haben wir die Möglichkeit, wirklich etwas aufzubauen. Das passiert in Österreich selten. Mit Blick auf die alternde Bevölkerung ist ein solches Angebot vor Ort besonders wichtig.“

Statistisch brauchen 800 Burgenländer pro Jahr einen Neurochirurgen

„Mit dem Schritt verbessern wir zudem die Versorgung für rund 800 Burgenländer pro Jahr, die bislang weite Wege auf sich nehmen mussten“, so Doskozil. Seit 8. September läuft die Ambulanz, im November startet der 24-Stunden-Betrieb. Bis April 2026 soll die Abteilung voll etabliert sein. Das Leistungsspektrum umfasst die operative Behandlung aller Tumorerkrankungen im Bereich des Schädels und Rückenmarks, degenerative Wirbelsäulenerkrankungen, Bandscheibenvorfälle, Spinalkanalstenosen, komplexe Revisionsoperationen, Skoliose-Korrekturen, Wirbelkörperfrakturen sowie chronische Schmerzzustände inklusive Schmerzschrittmacher.

Behandlung auf dem Niveau von Universitätskliniken

Feigl betonte zudem die enge Vernetzung der Neurochirurgie mit Neurologie, Radiologie, Onkologie, Orthopädie, Anästhesie und Intensivmedizin sowie externen Partnern. „So gewährleisten wir eine patientenzentrierte Behandlung auf dem Niveau großer Universitätskliniken.“