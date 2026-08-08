4:1! Austria Salzburg lässt Vienna keine Chance

Die Vienna hatte zwar durch Bernhard Zimmermann früh zur Führung getroffen (4.), der Ausgleich durch Florian Rieder (41.) war dann aber schon verdient. Nach dem Wechsel machte Austria Salzburg schnell alles klar. Denis Kahrimanovic (46.), Christian Gebauer nach einem Sprint in die Schnittstelle (51.) und Christian Huetz (62.) scorten für die Heimischen. Sie trennt nun nur ein weniger erzieltes Tor von der von BW Linz eingenommenen Tabellenspitze. Die Vienna hält weiter bei drei Zählern.