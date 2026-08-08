Mehrere Messerangriffe auf Passanten in Rotterdam

Etwa eine halbe Stunde später wurde der Polizei zufolge ein versuchter Messerangriff auf einer Fußgängerbrücke in der Nähe des Flughafens gemeldet. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass alle drei Angriffe von demselben Verdächtigen verübt wurden, einem 26-Jährigen aus Rotterdam, der vermutlich mit einem Auto unterwegs war.