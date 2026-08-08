Verdächtiger in Haft
Mehrere Messerangriffe auf Passanten in Rotterdam
Wahllos ging ein mit einem Messer bewaffneter Mann am Samstagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam auf Passanten los. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen.
Die ersten beiden Angriffe ereigneten sich nach Angaben der Polizei gegen 9.30 Uhr auf einer Straße im Stadtviertel Spangen westlich der Innenstadt sowie am nahe gelegenen Marconiplein, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt.
Polizei spricht von „zufälligen Opfern“
Zwei Männer, laut Polizei „zufällige Opfer“, wurden dabei verletzt. Einer der Männer wurde ins Krankenhaus gebracht, der andere wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt.
Etwa eine halbe Stunde später wurde der Polizei zufolge ein versuchter Messerangriff auf einer Fußgängerbrücke in der Nähe des Flughafens gemeldet. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass alle drei Angriffe von demselben Verdächtigen verübt wurden, einem 26-Jährigen aus Rotterdam, der vermutlich mit einem Auto unterwegs war.
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