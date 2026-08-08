ÖFB-Goalie Wiegele mittendrin in 10-Tore-Spektakel

Aktuell schreibt man in der tschechischen Chance Liga gerade einmal den 3. Spieltag, aber schon jetzt scheint die Auszeichnung für die verrückteste Partie der Saison fix an das Duell von FK Teplice und Viktoria Pilsen – Klub von ÖFB-Goalie Florian Wiegele – vergeben! Dabei war der Umstand, dass beide Teams insgesamt zehn (!) Mal anschrieben, nicht einmal das Kurioseste ...