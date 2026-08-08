ÖFB-Goalie Wiegele mittendrin in 10-Tore-Spektakel

Aktuell schreibt man in der tschechischen Chance Liga gerade einmal den 3. Spieltag, aber schon jetzt scheint die Auszeichnung für die verrückteste Partie der Saison fix an das Duell von FK Teplice und Viktoria Pilsen – Klub von ÖFB-Goalie Florian Wiegele – vergeben! Dabei war der Umstand, dass beide Teams insgesamt zehn (!) Mal anschrieben, nicht einmal das Kurioseste ...
Denn eigentlich schien die Partie nach gerade einmal zehn Minuten entschieden, da die Gäste aus Pilsen zu diesem Zeitpunkt nach Treffern von Patrik Hrosovsky (1.), Christophe Kabongo (3.) und Sampson Dweh (10.) scheinbar uneinholbar mit 3:0 geführt hatten.
Doch weit gefehlt: Die Hausherren aus dem hohen Norden Tschechiens schlugen zurück, erst durch Lukas Marecek aus einem Gewusel nach einem Freistoß (12.) und dann durch Matej Radosta (21./Wiegele wurde unglücklich durch die Beine überwunden).
Damit war aber noch nicht einmal das Tor-Kontingent für die erste Spielhälfte erledigt: Denn Matej Vydra brachte Viktoria Pilsen wieder deutlicher in Front (28.), was aber Marcel Cermak (35./genau neben die Stange, Wiegele war machtlos) nur ein paar Minuten für Teplice auf sich sitzen ließ.
Teplice dreht 0:3 auf 5:4
Nach der Pause wurde es dann noch eine Stufe irrer: Mittels eines Doppelschlags von John Auta (54.) und Jan Fortelny (59.) stand es plötzlich 5:4 für die nach zehn Minuten 0:3 zurückgelegenen Gastgeber.
Viktoria-Trainer Martin Hyský reagierte umgehend und tauschte binnen weniger Minuten vier neue Spieler ein, wobei ihm auch ein absoluter Goldgriff gelang: Denn nur acht Minuten nach seinem Eintausch erlöste Denis Visinsky seine Elf mit dem Treffer zum 5:5 (68.).
Dass der ebenfalls neu ins Spiel gekommene David Krcik in Minute 88 noch die Rote Karte sah, fiel bei dieser verrückten Partie am Ende gar nicht mehr besonders ins Gewicht ...
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