Durch die Hitze winkt den Bädern ein Rekordsommer

Stand-up-Paddeln boomt

Am Badesee Königsdorf wurden die Erwartungen sogar schon übertroffen. Bürgermeister Mario Trinkl spricht von einer „hervorragenden Bilanz“. Bereits jetzt liege man über dem Ergebnis des gesamten Vorjahres. Rund 50.000 Badegäste wurden heuer bereits gezählt. Der Erfolg habe mehrere Gründe: viel natürlicher Schatten, ein tolles Gastronomieangebot sowie die enge Zusammenarbeit mit Hotels aus der Thermenregion, die ihren Gästen den Badesee empfehlen. Zudem boomt das Stand-up-Paddeln. „Wir haben mittlerweile einige hundert Stammgäste, die nur deshalb regelmäßig zu uns kommen“, berichtet Trinkl. Besonders stark sei zuletzt auch der Zustrom bei den Gästen aus Ungarn.